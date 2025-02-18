В Озерах планируют построить детский сад на 125 мест

В городском округе Коломна планируют построить детский сад на 125 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству детского сада на 125 мест в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Детский сад на 125 мест по адресу: Московская область, г. о. Коломна, г. Озеры, ул. Калинина».

Планируется в рамках проведения закупки строительство детского сада общей площадью здания 2 480 кв. метров.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.