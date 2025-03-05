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В основание производственного объекта НИИИ Балашихи прошла закладка капсулы времени

В Балашихе прошла торжественная церемония закладки «капсулы времени» в основание нового производственного комплекса акционерного общества «Научно-исследовательский инженерный институт» (АО «НИИИ»). Мероприятие прошло в рамках строительства нового производственного здания и вспомогательной инфраструктуры, что стало возможным благодаря федеральным мерам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый производственный комплекс возводится на территории АО «НИИИ» в городском округе Балашиха. Проект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Строительство нового комплекса позволит АО «НИИИ» значительно увеличить объемы производства продукции, поставляемой в рамках государственного заказа. Это, в свою очередь, укрепит производственный потенциал предприятия и его вклад в обеспечение национальной безопасности. Акционерное общество является ключевым налогоплательщиком и градообразующим предприятием Балашихи, вносящим значительный вклад в экономику региона.

В закладке «капсулы времени» приняли участие Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов, Генеральный директор ООО «Стройуниверсал-99» Андрей Гусаков.

«Заложили «капсулу времени» в основание нового производственного корпуса Научно-исследовательского инженерного института. С 2022 года предприятие увеличило производство благодаря федеральным мерам поддержки, продолжает наращивать мощности и внедрять современные технологии в свою деятельность», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В «капсулу времени», заложенную в основание комплекса, помещено письменное послание потомкам. Этот символический жест подчеркивает преемственность поколений и стремление к сохранению исторической памяти.

«Сегодня знаменательный и ответственный день. Мы продолжаем развиваться, не останавливаемся», – отметил Игорь Смирнов.

В своем составе институт имеет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические подразделения, опытное производство и испытательную базу, которые оснащены современным оборудованием и приборами.

АО «НИИИ» продолжает активно развиваться, внедряя передовые технологии и наращивая производственные мощности.



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