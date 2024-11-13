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В Орехово-Зуевском округе приступили к капремонту 2 корпуса «Демиховского лицея»

Подрядчик вышел на площадку капитального ремонта второго корпуса «Демиховского лицея» по адресу: деревня Демихово, ул. Заводская, дом № 7. Ведется демонтаж внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках президентского проекта капремонта объектов образования.

«На объекте 15 рабочих и 2 единицы техники. Ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, потолков, инженерных сетей и оборудования», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания — 1 402 кв. метров.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы. Кроме того, строители проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие корпуса лицея после ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.