В Орехово-Зуевском округе поступило 250 заявок на предоставление земельных участков ветеранам боевых действий

В Орехово-Зуевском округе реализуется инициатива по выделению земельных участков ветеранам боевых действий, в первую очередь участникам специальной военной операции. На сегодняшний день поступило 250 заявок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В Подмосковье действует значительное количество программ поддержки ветеранов. Но мы понимаем: помощи нашим защитникам никогда не бывает много. И на муниципальном уровне мы тоже стараемся делать максимум. Спасибо депутатам за поддержку нашей инициативы о выделении земельных участков для ветеранов, в первую очередь тех, кто прошел СВО. У нас уже поступило 250 заявок», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Сейчас в активной стадии находятся работы по кадастрированию участков. Процесс небыстрый, но мы ставим задачу начать выделение участков как можно раньше. Земельные участки под садоводство и огородничество постарались распределить по всем территориальным отделам округа, чтобы у людей был выбор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.