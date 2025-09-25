В Орехово-Зуевском округе открыли памятник участникам СВО

В Орехово-Зуевском городском округе состоялось событие, которое навсегда войдет в историю округа — открытие памятника участникам СВО. Монумент посвящен тем, кто вернулся с поля боя, кто и сейчас сражается за Родину, и тем, кто отдал свою жизнь, исполнив воинский долг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральный образ — воин-защитник, в руках которого не только оружие, но и символ мира — белые голуби. У подножия памятника размещен подбитый вражеский дрон, ставший символом современных боевых действий.

Автором монумента выступила легендарная студия имени М. Б. Грекова — главный центр батального искусства России, основанный в 1934 году. Именно ее мастера многие десятилетия создают произведения, которые становятся частью военной летописи страны. Работы художников студии сегодня хранятся в ведущих музеях по всей России.

Отныне новое место памяти в Орехово-Зуевском округе станет священным, объединяющим жителей и напоминающим о подвиге защитников Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.