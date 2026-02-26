В Орехово-Зуевском округе обновляют корпус Дрезненской школы

Капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской школы продолжается в Орехово-Зуевском городском округе. На объекте завершили демонтаж и замену кровли, ведутся внутренние и фасадные работы. О ходе обновления сообщил глава округа Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во втором корпусе Дрезненской школы одновременно работают 62 специалиста. Строители завершили демонтажные работы и заменили кровлю, сейчас заливают полы, облицовывают фасад керамогранитом, меняют инженерные сети и приступили к внутренней отделке помещений.

«Этот корпус — часть большого образовательного комплекса: четыре детских сада и два школьных здания. Это уже третий объект в Дрезне, который мы капитально обновляем. Подрядчик работает в хорошем темпе», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

После завершения ремонта в здании создадут современное образовательное пространство. Здесь появятся коворкинг с библиотекой и медиацентром, центр детских инициатив, новые мастерские и обновленные интерьеры с элементами культурного кода Дрезны.

К 1 сентября в корпусе оборудуют актовый зал, установят современную мебель, технику и инвентарь. В школе будут работать два спортивных зала — для старших и начальных классов, а также столовая на 120 мест с полноценным производственным циклом и просторная входная группа для проведения линеек и мероприятий.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро: футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, тренажеры и зону для изучения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.