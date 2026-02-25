сегодня в 12:10

В Орехово-Зуевском округе на треть завершили капремонт школы №16

Капитальный ремонт школы №16 на улице Мадонской в Орехово-Зуевском округе выполнен более чем на 33%. Работы проходят по госпрограмме Московской области, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт средней школы №16 продолжается по адресу: улица Мадонская, 4. Строительная готовность объекта превысила 33%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.