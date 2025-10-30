сегодня в 19:24

В Орехово-Зуево стартовали отделочные работы в школе № 20 им Бирюкова

На улице Иванова, д. 11, города Орехово-Зуево одноименного округа, продолжаются работы по капитальному ремонту второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящий момент на объекте работают более 30 человек, 2 единицы техники. Строители наполовину завершили демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным работам, продолжают фасадный и кровельный ремонт», — сообщает ведомство.

В ходе капремонта в здании учебного корпуса проведут кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Завершат все работы на объекте к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.