В Орехово-Зуеве завершается ремонт стадиона «Торпедо»

Перезагрузка стадиона «Торпедо» в городе Орехово-Зуево находится на финишной прямой. На объекте работают 76 специалистов, последние полторы недели трудятся почти в три смены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спортивном павильоне работы почти завершены. Футбольное поле уже готово, готовят хоккейную коробку, тренировочную и универсальную площадки, дорожки и тротуары. Приступают к установке сидений на трибунах.

«Построенный еще в 1966 году, стадион «Торпедо» стал местом, где выросло не одно поколение спортсменов. Но время идет — он уже не отвечал сегодняшним требованиям. Поэтому было решено — нашим футболистам, каратистам, волейболистам нужен современный, удобный и безопасный стадион, где можно тренироваться и побеждать!» — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Еще немного, и у орехово-зуевских спортсменов появится современная тренировочная база.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.