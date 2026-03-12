В Орехово-Зуеве выполнили 40% капремонта школы №20

Капитальный ремонт второго корпуса школы №20 имени Н.З. Бирюкова на улице Иванова в Орехово-Зуеве выполнен более чем на 40%. Работы идут по госпрограмме Подмосковья и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Строительная готовность здания превышает 40%.

«В настоящий момент на объекте работают более 60 человек и одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации, продолжают фасадный и кровельный ремонт», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе капитального ремонта в учебном корпусе обновят кровлю и фасад, входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Полностью завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.