В Орехово-Зуеве стартовал капремонт школы № 16

«Школу № 16 на улице Мадонская, д. 4 ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «Трансдорстрой» ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают более 20 человек», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

По его словам, в здании площадью 7 048 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Как сообщалось, работы в учреждении образования, основанном в 1977 году, проведут за счет средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он рассчитан на 950 учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.