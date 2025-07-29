В Орехово-Зуеве продолжается ремонт стадиона «Торпедо»

Депутат Государственной думы Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной думы Максим Коркин проверили ход работ по ремонту стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По контракту срок окончания работ — конец октября, но подрядчик намерен завершить работы до конца сентября. Приветствуем, но не в ущерб качеству!» — отметил Геннадий Панин.

Работы идут по всем фронтам. Строительная готовность — более 70%. Увеличили количество строителей до 71 человека (в начале июня работал 51 человек). Дорожная карта по амбициозному ускоренному плану-графику составлена. Пока подрядчик держит темп. Особое внимание уделено молниезащите трибун и заземлению здания.

После проведения капремонта на стадионе появятся спортивный павильон со спортивным залом и тренерскими, современное покрытие поля с дренажной системой, новые трибуны для болельщиков, хоккейная коробка, воркаут — площадка, волейбольная площадка.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

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