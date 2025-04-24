В Орехово-Зуеве продолжается капремонт железнодорожного техникума им Бондаренко

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, готовящий кадры для предприятий округа и всего Подмосковья, проходит масштабную модернизацию. Работы по капремонту ведутся на двух корпусах — учебном и мастерских, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 88 рабочих и 2 единицы техники. В здании мастерских основные работы уже завершены, ведется пусконаладка инженерных систем. В учебном корпусе на 74% завершены фасадные работы. Ведется монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы, предчистовая отделка помещений — устройство стяжки пола, укладка плитки, штукатурка стен. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что в рамках проводимых работ, для техникума закупят новое учебное оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.

Площадь учебного корпуса на улице Коминтерна более 5,5 тыс. кв. метров, площадь здания, где размещаются мастерские более 2,5 тыс. кв. метров. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Элитспецстрой».

Открыть обновленные корпуса планируется 1 сентября 2025 года.

Учебное заведение активно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», что позволяет готовить специалистов, востребованных на современном рынке труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.