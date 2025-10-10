В Орехово-Зуеве приступили к стройработам второго корпуса «Дрезненской школы № 1»

На улице Коммунистической, 12, города Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту второго корпуса Дрезненской средней школы № 1. Подрядчик приступил к общестроительным работам, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на площадке работают 40 человек, 2 единицы техники. Строители наполовину завершили демонтажные работы, приступили к общестроительным работам, также осуществляют ремонт кровли», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках технического задания подрядчику предстоит выполнить комплекс работ. Он включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации, а также поставку оборудования, необходимого для дальнейшей эксплуатации объекта. В здании учебного корпуса планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.