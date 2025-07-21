В Орехово-Зуеве построили цех по производству локальных очистных сооружений

Компания «Панком-Стройсервис» реализует проект строительства цеха по производству локальных очистных сооружений на земельном участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль». Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова встретилась с руководителем компании и обсудила перспективы развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент основные строительные работы завершены, и ведется активная подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ, а также соблюдению технических норм и требований.

«Согласно озвученным планам, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию намечено на сентябрь текущего года», — сообщила Ирина Говорова.

Реализация проекта позволит создать 42 новых рабочих места, что окажет положительное влияние на экономику региона и трудоустройство местного населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. м коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.

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