сегодня в 18:46

В Орехово-Зуеве планируется капремонт путепровода через ж/д

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д на км 3+177 автодороги «МБК — Егорьевск — «МЕТК», расположенного в районе деревни Внуково. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок трассы длиной 455 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.