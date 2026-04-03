В Орехово-Зуеве открыли центр «Семья и дом» после капремонта

Семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом» открылся после капитального ремонта в Орехово-Зуеве. Учреждение рассчитано почти на 2 тыс. детей и их родителей и оснащено бассейном и «умными» системами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В здании полностью обновили инженерные коммуникации — от теплоснабжения до вентиляции и кондиционирования. Модернизированы системы водоснабжения и канализации, выполнены демонтажные работы и реализованы новые архитектурные решения. Учреждение адаптировали к современным требованиям доступности и безопасности.

«Семейный центр после ремонта — это совершенно новое, современное пространство, где комфортно и детям, и родителям, и специалистам. Отдельная гордость — бассейн и системы “умного” здания. Общая стоимость капитального ремонта составила более 547 млн рублей, при этом отдельно на оснащение и мебель было направлено более 5,7 млн рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В центре установили систему вызова персонала и видеонаблюдение, обновили охранную и пожарную сигнализацию, внедрили систему контроля доступа, современное радио и телевидение. Закуплено 202 единицы мебели на сумму свыше 4 млн рублей, интерактивные доски, кондиционеры, кухонная техника и хозяйственные товары.

Учреждение реализует четыре основные программы поддержки: круглосуточный стационар, психологическую помощь детям и родителям, постинтернатное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и помощь на дому. Участковая социальная служба сопровождает более 800 семей, в которых воспитываются 1865 детей. В центре также работают родительские клубы и группы поддержки, организованы образовательные и развлекательные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.