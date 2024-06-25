В Орехово-Зуеве окончено строительство нового дома на 46 семей

В Орехово-Зуевском округе в городе Ликино-Дулево по адресу Октябрьская, 44А завершено строительство нового дома для 46 семей. Об этом сообщает администрация округа.

Задача была сложная — в стесненных условиях разместить квартиры разные по площади. Проектировщикам это удалось. Сюда переедут жильцы из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Почти индивидуально под каждую семью подбиралась своя планировка. Квартиры получились очень просторные.

Также все подъезды оснащены всем необходимым для маломобильных групп. Дом оборудован противопожарной сигнализацией и вентиляцией.

«Вентилируемый фасад, утеплители и сверху фиброцементные плиты. Современное решение. С витражами. Такого нет в этом городе. Квартиры уже с чистовой отделкой, с натяжными потолками, стены покрашены, напольное покрытие в квартире линолеум, в санузлах — плитка», — рассказал Самвел Аветисян, генеральный подрядчик.

На данный момент все работы выполнены, сейчас готовятся документы для сдачи дома в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.