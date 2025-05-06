В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на капремонт дрезненской школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса Дрезненской школы в Орехово-Зуевском городском округе. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ Дрезненская СОШ № 1 (корпус 2), Московская область, Орехово-Зуевский г. о., г. Дрезна, ул. Коммунистическая, д. 12». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 3 674,8 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.