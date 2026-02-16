В Орехово-Зуеве начался новый этап капремонта школы №10

В средней школе №10 деревни Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт. На объекте работают 25 специалистов и задействованы две единицы техники. В настоящее время ведутся демонтажные работы, возводятся перегородки, проводится штукатурка стен.

Здание школы, построенное в 1963 году и имеющее площадь 1785 квадратных метров, полностью обновят. Планируется ремонт фасада и кровли, замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Территорию вокруг школы благоустроят, а в учебные классы поступит новая мебель и оборудование. Открытие обновленной школы намечено на сентябрь 2026 года.

Капремонт проводится в рамках государственной программы Московской области по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.