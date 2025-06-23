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В Орехово-Зуеве начали реконструкцию ул Вокзальной и участка Привокзальной площади

Вокзал — лицо города, это первое, что видят люди, приезжая в Орехово-Зуево. В ближайшее время стартует реконструкция улицы Вокзальной и участка Привокзальной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Что будет сделано:

будет увеличена площадь мощения перед зданием железнодорожного вокзала;

на улице Вокзальной организуют полноценное движение транспорта без столбов и шлагбаумов для обеспечения безопасности пешеходов. Будет сделана отдельная полоса для высадки пассажиров;

на парковку за ТЦ «Феникс» будет организован отдельный въезд с улицы Ленина. Она начнет работать на принципах платной парковки.

«Реконструкция не отразится на общественном транспорте. Она будет проводиться вне зоны автобусных остановок и действующих маршрутов», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Завершить работы планируется до конца лета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.