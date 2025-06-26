В Орехово-Зуеве досрочно стартует капитальный ремонт школ

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Благодаря поддержке губернатора Московской области в Орехово-Зуевском городском округе досрочно приступают к капитальному ремонту школ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Объекты передаются подрядчику в начале июля для проведения обследования, что позволит приступить к проектированию и последующим демонтажным работам», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

В школе № 2 в г. Орехово-Зуево («младшее» здание) будут соответствующие начальной школе колористические решения.

А в основном корпусе школы № 16 в г. Орехово-Зуево и Дрезненской гимназии будут опробованы новые проекты: оформлением одной из стен займутся художники с учетом культурного кода нашего округа.

На территории Кабановской школы появится современной спортивное ядро.

Ранее в Орехово-Зуевском округе прошла проверка готовности объектов капитального ремонта в сфере образования на 2025 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.