В Октябрьском Люберецкого округа построят Дом быта к осени 2026 года

Строительство современного Дома быта началось в поселке Октябрьский Люберецкого округа на улице Ленина, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В поселке Октябрьский Люберецкого округа стартовало строительство современного Дома быта. Здание возводят на улице Ленина, главной магистрали населенного пункта. Новый объект обеспечит жителей широким спектром бытовых услуг в шаговой доступности, что избавит их от необходимости ездить в соседние города.

Трехэтажное здание площадью 2,6 тыс. квадратных метров будет включать в себя вестибюль с входными группами, хозяйственно-бытовой блок, подсобные и технические помещения, а также мастерские на первом этаже. Второй и третий этажи спроектированы по единому принципу: в центре разместят зоны ожидания, по обе стороны — мастерские.

Особое внимание уделили доступности для маломобильных граждан: предусмотрены специальные помещения, соответствующие требованиям безопасности и комфорта. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2026 года. За ходом работ будет следить Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.