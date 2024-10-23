В округе Шаховская реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

С 14 по 18 октября 2024 года в Московской области состоялось 79 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 14 соток, был реализован в городском округе Шаховская. В аукционе приняло участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 6 167,56 руб. в год и составил 20 852,27 руб. в год. Стартовая цена — 14 684,71 руб. в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Участвовать в торгах просто. Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.