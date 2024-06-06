В округе Серпухов объявлен конкурс на капитальный ремонт МБУК ДК «Исток»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации МБУК ДК «Исток» в округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБУК ДК «Исток», Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 6а». Основное здание построено в 1860 году, а пристройка — в 1970 г.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.