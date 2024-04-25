сегодня в 11:12

В округе Пушкинский возводят ЖК «Фабрикант» на 264 семей

В подмосковном Пушкине возводят ЖК «Фабрикант». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство многоквартирного дома для 264 семей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новом 25-этажном корпусе запроектированы разнообразные варианты планировок, включая решения с окнами на две стороны дома, раздельные санузлы, гардеробные ниши в прихожих и кухни-гостиные.

Просторные лобби расположены на уровне земли, в подъездах появятся колясочные и зоны для хранения велосипедов. Первые этажи здания предназначены для коммерческих помещений.

Всего в жилом комплексе планируется построить 9 многоквартирных домов, школу для 518 учеников, детский сад для 250 воспитанников, а также сеть подземных крытых и наземных автостоянок на 1 328 машино-мест.

На территории жилого комплекса появятся магазины, предприятия бытового обслуживания, фитнесс-центр, центры детского творчества, рестораны и кафе. Будут организованы места для отдыха и занятий спортом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.