В округе Пушкинский в мкр Дзержинец завершился комплексный капитальный ремонт дома

В округе Пушкинский в доме № 9 микрорайона Дзержинец завершился комплексный капитальный ремонт. Объем выполненных работ составил более 10 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация ООО «Специализированный застройщик «РусСтройГруп» выполнил ряд работ, которые позволят значительно улучшить состояние здания и повысить его энергоэффективность.

Рабочие выполнили ремонт панельного фасада, ремонт плоской крыши и балконных плит. Также заменили входные двери и окна, отремонтировали козырьки подъездов и отмостки.

Важным компонентом этапов капремонта стала установка индивидуального теплового пункта, который позволяет в автоматическом режиме регулировать тепло в контуре горячего водоснабжения и центрального отопления. Это решение помогает жителям экономить на коммунальных услугах за счет более эффективного управления. Дом получил обновление в рамках региональной программы капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.