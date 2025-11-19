В округе Пушкинский стартовал капремонт учебного корпуса образовательного комплекса № 7

сегодня в 12:53

На улице Кольцовской, 2, Пушкинского городского округа приступили к капитальному ремонту учебного корпуса образовательного комплекса № 7. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В здании школы 1957 года постройки, площадью 3 782 квадратных метра, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — добавил министр строительного комплекса Александр Туровский.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленного комплекса запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.