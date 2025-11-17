В округе Пушкинский стартовал капремонт детского сада «Ручеек»

В 3-ем Акуловском проезде округа Пушкинский начался капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций и кровли. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На площадке 18 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации.

В здании детского сада площадью 1 051 квадратный метр, 1962 года постройки, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.