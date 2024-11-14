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В округе Пушкинский продолжается возведение детской поликлиники на 400 посещений

В округе Пушкинский на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену. На данный момент строительная готовность объекта составляет 12%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте задействовано 18 рабочих, ИТР — 3 человека, 3 единицы техники.

Ведется монтаж опалубки плиты перекрытия, армирование стен подземной части, армирование ФП под башенный кран.

В 5-этажном здании общей площадью 9,4 тыс. кв. метров разместятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологические отделения, зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения, дневной стационар.

На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство, детскую игровую площадку, места для отдыха. Ввод объекта планируется осуществить в 2025 году.

«Очень ждем открытия поликлиники. Конечно, рады и даже счастливы, что в нашем городе такое внимание уделяется развитию медицины. Дети — наше все, поэтому для нас, родителей, наших бабушек и дедушек важно, чтобы оказание медицинских услуг нашим детям было на должном уровне», — сказала жительница округа Татьяна Арзамасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.