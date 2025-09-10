В округе Пушкинский продолжается капремонт здания центра культуры и искусств

В здании центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева в Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт. Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На сегодняшний день строители ведут кровельные и фасадные работы, монтируют систему отопления. В ближайшее время будут установлены окна и витражи.

После обновления центр сохранит исторический облик, но внутри станет современным и удобным. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева был открыт 1 мая 1926 года, тогда он назывался «Клуб имени Первого мая». Сегодня это учреждение объединяет в своих стенах 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.