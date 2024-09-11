В округе Пушкинский построят производственно-складское здание

В округе Пушкинский в деревне Алешино построят производственно-складское здание, где будут выпускать защитные кейсы и боксы из пластмасс и синтетических смол. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает компания «Полководец», известная своей специализацией на производстве ударопрочных транспортных контейнеров и кейсов для оборудования.

Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при Правительстве Московской области. На данный момент для застройщика уже получено разрешение на строительство, соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Московской области.

В новом производственно-складском здании площадью порядка 1,4 тыс. квадратных метров ежегодно будут выпускать не менее 100 тысяч единиц готовой продукции. Каталог продукции включает водонепроницаемые ударопрочные кейсы для транспортировки оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 типоразмеров кейсов и контейнеров: от портативных до больших, оснащенных колесами и дополнительными ручками для удобства транспортировки.

Общий объем инвестиций в строительство составит около 55 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.