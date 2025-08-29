В округе Пушкинский планируют капремонт детского сада «Ручеек»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5 в городском округе Пушкинский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс № 5» (Корпус 6 — дошкольное отделение «Ручеек»), Московская область, Пушкинский г. о., г. Пушкино, пр-д 3-й Акуловский, д. 8». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1962 года постройки общей площадью 1 050,6 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.