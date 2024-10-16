В округе Пушкинский откроется санаторий эндоэкологической реабилитации

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверяют ход строительства санатория эндоэкологической реабилитации в районе деревни Костино округа Пушкинский. На данный момент строительная готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Рабочие уже завершили монтаж надземной части и наружных сетей. В настоящее время ведутся работы по благоустройству, отделке фасадов, монтажу внутренних сетей.

На всех этапах застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области. В реализацию проекта инвестировано 990 млн. рублей. Строительство оздоровительного учреждения позволит создать в Подмосковье 76 рабочих мест.

В четырехэтажном санатории площадью около 11,5 тысяч квадратных метров оборудуют номера для 86 постояльцев, в том числе два президентских номера и восемь класса люкс. Также на территории оздоровительного учреждения обустроят террасу, отделение бальнеологии с лечебными ваннами и душами, термальный комплекс с бассейнами, СПА и ресторан.

Возведение санатория планируют завершить во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.