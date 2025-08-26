В округе Пушкинский объявлен конкурс на капитальный ремонт моста

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту моста через залив в районе деревни Степаньково в городском округе Пушкинский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через залив на км 4+111 а/д «Правдинский — Тишково — Ельдигино» в городском округе Пушкинский Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать трассу с мостом протяженностью 210 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.