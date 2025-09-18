сегодня в 18:25

В округе Пушкинский объявлен конкурс на благоустройство сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство сквера по ул. Первомайская (мемориал Журавли) по адресу: городской округ Пушкинский Московской области, г. Ивантеевка, ул. Первомайская». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 0,6 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.