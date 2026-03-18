В округе Пушкинский капремонт детсада «Ручеек» выполнили на 51%

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5 в 3-м Акуловском проезде округа Пушкинский выполнен более чем на 51%. Работы идут по госпрограмме Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Открыть обновленное здание планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание детского сада 1962 года постройки комплексно обновляют. На объекте задействованы 40 рабочих и одна единица техники. Строители ведут внутренние отделочные работы, меняют устаревшие инженерные коммуникации, выполняют фасадные и кровельные работы.

В ходе капремонта обновят кровлю и водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проходят во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также преобразится фасад, а на прилегающей территории проведут благоустройство. Общая площадь здания составляет 1050,6 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.