В округе Мытищи строят ЖК «Страна.Парковая»

В жилом комплексе можно совершить виртуальную экскурсию по будущему дому, пока он еще строится. Это непросто рендеры, а настоящее погружение в проект. Здесь можно прогуляться по уютному двору, заглянуть внутрь дома, осмотреть квартиры, посетить паркинг и даже менять время суток одним кликом мыши. Такое путешествие позволит почувствовать себя настоящим будущим жителем комплекса.

Прилегающая территория будет благоустроена. Для жителей обустроят общественный бульвар и построят мост-акведук, вокруг которого разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, устроят сад камней и зону хвойных растений, установят игровые и спортивные площадки. Вдоль бульвара и по периметру жилого комплекса будет оборудована дорожка для велосипедов и самокатов. Между секциями расположатся спортивные площадки, тренажеры, детские качели, шезлонги и скамейки под теневыми навесами. Кроме того, на территории жилого комплекса разместят общественный огород.

ЖК «Страна.Парковая» возводится в городском округе Мытищи. Проект предусматривает строительство пяти многоэтажных домов секционного и башенного типа — от 11 до 25 этажей. В квартале будут построены школа для 550 учеников и детский сад на 250 малышей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.