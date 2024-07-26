В округе Люберцы выявлено нарушение закона о контрактной системе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении предупреждений по делам об административных правонарушениях в отношении должностных лиц администрации городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

На основании жалобы ООО «ИМПАКТ» управлением выявлены признаки нарушения закона о контрактной системе в действиях первого заместителя главы городского округа Люберцы и начальника управления закупками городского округа Люберцы.

По результатам рассмотрения жалобы возбуждено дело по признакам нарушения должностными лицами администрации городского округа Люберцы требований пункта 1 части 2 статьи 42, пункта 1 части 1 статьи 31, части 6 статьи 31 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно в части неправомерного объединения в один предмет закупки, а также ненадлежащего описания объекта закупки на завершение работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дошкольной образовательной организации на 350 мест, корпус 15.2, расположенной по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12.

По результатам рассмотрения материалов дела и изучения представленных доказательств первый заместитель главы городского округа Люберцы и начальник управления закупками г. о. Люберцы признаны виновными в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанным должностным лицам вынесены предупреждения.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.