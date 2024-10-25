В округе Люберцы приступили к капремонту школы № 28
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В поселке городского типа Красково городского округа Люберцы на улице Чехова, д. 1, приступили к работам по капитальному ремонту школы № 28. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Сегодня здесь работает 5 человек. Строители проводят демонтажные работы. Общая площадь школы — 2 795,4 квадратных метров, здание было построено в 1968 году. Работы на объекте проходят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.
По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, строители обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.
Открытие школы после ремонта планируется к 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.