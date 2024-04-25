В округе Люберцы демонтирован незаконный торговый павильон

сегодня в 17:01

Собственник демонтировал пивной ларек на улице Южная в округе Люберцы в рамках мероприятий по приведению объектов потребительского рынка региона в соответствие. У собственника отсутствовало разрешение на его строительство, а земельный участок не был оформлен в собственность, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

Всего в красной зоне находится более 1 300 объектов в более чем 50 городских округах. Особое внимание уделяют территориям, которые располагаются вдоль магистралей.

Из 500 объектов потребительского рынка, расположенных в красной зоне, 170 уже привели в соответствие.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.