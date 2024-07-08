В округе Красногорск восстановят свободный доступ к реке Грязеве

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований некоммерческому садовому товариществу «Речное», расположенному в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Ранее в министерство обратились жители, которые пожаловались на ограничение доступа к реке Грязеве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию товарищества, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что в двух локациях собственниками участков возведены ограждения, препятствующие свободному доступу к Грязеве. Мы отследим, чтобы нарушение Водного кодекса России было устранено».

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено садоводческому кооперативу «Липка» в Красногорске, по вине которого был ограничен доступ к реке Липке, а также двум жителям округа Пушкинский, препятствовавшим доступу к рекам Уча и Серебрянка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.