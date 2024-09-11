В округе Клин построят животноводческую ферму

В районе д. Болдыриха городского округа Клин агрофирма «Елгозинское» строит современную высокотехнологичную животноводческую ферму. Ее мощность — 800 дойных коров к концу текущего года, а через год поголовье стада планируют увеличить до 1,5 тысяч голов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В планах у сельхозпредприятия получение статуса племенного хозяйства округа, для этого уже ведется необходимая работа.

Ставку в АФ «Елгозинское» всегда делали на высокие технологии. И здесь они тоже будут — беспривязное содержание животных, доильный зал типа «Карусель» (непрерывный режим работы), кормовые столы с раздатчиками-смесителями и другие новшества.

Глава округа сегодня осмотрела стройплощадку, на которой работают люди и техника. Весь комплекс фермы будет состоять из семи отдельных сооружений.

Но главное для хорошего животноводческого хозяйства — кормовая база. АФ «Елгозинское» занимается вводом в оборот неиспользованной ранее земли. Эти поля власти муниципалитета не позволили перевести под дачное строительство и настояли на возвращении им статуса сельхозземель.

Сейчас здесь выращивают кукурузу для приготовления кормовой смеси для коров. Часть полей, которые успели зарасти деревьями и кустарником, очистили и уже на будущий год будут засевать кормовыми культурами. Для этих целей привели в порядок больше 100 га земель в районе д. Городище.



Сейчас «Елгозинское» входит по надоям в топ-5 хозяйств Подмосковья, производя молоко экстра-класса, которое идет для производства детского питания. Со вводом новой фермы объем продукции планируется увеличить до 40 тонн в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.