В округе Истра с начала года демонтировали 34 незаконные вывески

В муниципальном округе Истра с начала 2026 года демонтировали 34 незаконных объекта рекламы. Работы проводят для соблюдения архитектурных требований и благоустройства территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демонтаж незаконных конструкций ведется в рамках системной работы по упорядочиванию рекламного пространства. Хаотично размещенные вывески и баннеры создают визуальный шум, из-за чего здания теряют индивидуальность, а населенные пункты выглядят неопрятно.

За прошлую неделю специалисты отдела рекламы провели демонтаж информационных конструкций, установленных с нарушением архитектурно-художественного регламента Московской области, по адресам: деревня Трусово, дом 4, и деревня Обушково, участок 141А.

Также владельцам сети магазинов разливных напитков выдали предписания о приведении вывесок в соответствие требованиям по адресам вблизи деревни Рождествено и в деревне Черная на улице Липовой, дом 90.

Всего с начала года в округе в принудительном порядке и добровольно демонтировали 34 незаконных объекта, из них 27 информационных вывесок и 7 рекламных конструкций.

Предприниматели могут заранее согласовать макет будущей вывески или рекламного щита через портал государственных услуг Московской области по ссылке uslugi.mosreg.ru/services/18878. Это позволяет избежать нарушений и дополнительных расходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.