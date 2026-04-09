В округе Истра обновят газовые сети в трех домах до 31 мая

Капитальный ремонт внутридомовых газовых сетей продолжается в муниципальном округе Истра по трем адресам. Работы проводят в рамках региональной программы и планируют завершить до 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Сейчас подрядная организация обновляет системы газоснабжения в домах по адресам: Дедовск, улица Красный Октябрь, дом 1; Румянцево, улица Школьная, дом 56; Истра, улица Ленина, дом 72. Уже завершен ремонт фасадного газопровода, после чего специалисты приступили к внутренним работам, включая монтаж современных систем контроля загазованности в квартирах.

Капремонт предусматривает замену фасадного газопровода и отводов от стояков, установку новых кранов и соединительных подводок, а также обязательный монтаж датчиков контроля загазованности в жилых помещениях. Работы направлены на повышение надежности и безопасности эксплуатации оборудования.

Аналогичные мероприятия в 2025 году провели еще по трем адресам: Новопетровская, улица Полевая, дом 5; Рождествено, улица Центральная, дом 7; Глебовский, микрорайон, дом 41. Обновление инженерных коммуникаций с истекшим сроком службы позволяет снизить риски аварий и обеспечить безопасность жителей. Работы ведутся с опережением графика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.