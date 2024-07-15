В округе Домодедово откроется новый детсад на 300 мест к 1 сентября

Детский сад на 300 мест в новом жилом комплексе «Прибрежный Парк» Домодедова откроется для малышей уже в сентябре. Он станет самым большим в городском округе. Глава г. о. Домодедово Евгения Хрусталева приехала в ЖК, чтобы проверить готовность объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные работы в детском саду уже завершены. Сейчас в помещениях проводится генеральная уборка и подготовка здания к передаче в муниципальную собственность. Подходит к концу благоустройство обширной прилегающей территории: здесь высажены лиственные и хвойные растения, а также сделано несколько детских площадок для ребят разных возрастов.

«Помимо основных 22 групп в детском саду планируется открыть еще две коррекционные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Известно уже и название нового садика — «Бригантина», — сказала Евгения Хрусталева.

Также в «Прибрежном парке» уже началось строительство второго детского сада на 150 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.