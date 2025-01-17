В округе Чехов снесли аварийный жилой дом

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в поселке Любучаны городского округа Чехов, на улице Заводская, был выявлен и демонтирован аварийный жилой дом № 24, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный шлакоблочный многоквартирный жилой дом с одноэтажной пристройкой был возведен в 1946 году. Его общая площадь составляла чуть более 470 квадратных метров. С течением времени ухудшились эксплуатационные показатели здания, снизилась прочность и надежность строительных конструкций. Дом признали аварийным, затем были проведены необходимые процедуры по расселению 15 квартир. После чего строение продолжительное время пустовало. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса полуразрушенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате дом был включен в перечень объектов для ликвидации. Работы по демонтажу были завершены в декабре 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент земельный участок освобожден от аварийной постройки и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Чехов было выявлено 298 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 199 объектов, что составляет 68% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.