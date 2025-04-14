В одном из ЖК Одинцовского округа начали строить детский сад на 260 мест

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства детского сада в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в деревне Митькино Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно проекту, здание сада будет трехэтажным, его общая площадь составит 4,3 тыс. квадратных метров. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 260 воспитанников. Завершить соцобъект планируют в I квартале 2028 года.

Кроме детского сада, на территории жилого комплекса запланированы школа на 560 учеников и амбулатория, которые после завершения строительства передадут на баланс муниципалитета.

Также для будущих жителей ЖК обустроят набережную с зонами барбекю, территорию семейного досуга, детские и спортивные площадки, возведут многоуровневый паркинг.

Всего в Одинцовском округе под надзором Главгосстройнадзора строят 5 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.