В одном из ЖК Котельников начали строить детский сад на 300 мест

Новый детский сад на 300 мест построят в Котельниках в 2028 году. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства дошкольного учреждения на территории жилого квартала «Белая Дача парк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жилой квартал — масштабный проект в 2 километрах от МКАД (7 минут от метро «Котельники»), где уже построено 14 жилых корпусов, школа на 2000 мест и два детских сада (на 300 и 350 мест). В планах — строительство еще 9 корпусов, второй школы, двух детских садов и поликлиники.

Общая площадь трехэтажного здания нового садика составит 6150 квадратных метров. Здесь разместятся 12 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Групповые ячейки оборудуют спальнями и игровыми комнатами. Также предусмотрены физкультурный и актовый залы, медицинский и методические кабинеты.

На прилегающей территории обустроят прогулочные площадки с навесами от солнца, что позволит детям проводить время на свежем воздухе в любую погоду. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2028 года. Новый садик станет третьим по счету в жилом квартале.

Проект реализуется в соответствии с концепцией «безбарьерной среды» для всех категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.