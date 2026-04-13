В Одинцовском округе завершают строительство поликлиники в Заречье

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену завершается в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа. Готовность объекта составляет 98%, ввести здание в эксплуатацию планируют до конца мая, сообщил глава округа Андрей Иванов 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую поликлинику возводит группа компаний «Самолет» в рамках комплексного развития ЖК «Заречье Парк». Ход работ проверили глава округа Андрей Иванов, главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.

«Строительство новой поликлиники на 300 посещений в рабочем поселке Заречье практически завершено. Сейчас подрядчик заканчивает внутреннюю отделку, расставляет мебель и медицинское оборудование, проводит пусконаладочные работы. В конце апреля планируется получить заключение о соответствии, до конца мая — разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого начнется лицензирование и передача учреждения Одинцовской областной больнице. Постараемся открыть поликлинику в сентябре», — сообщил Андрей Иванов.

Площадь здания составляет почти 3,4 тыс. кв. метров. В поликлинике разместят консультативно-врачебное отделение, блоки физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики. Прием будут вести терапевты и узкие специалисты, в том числе невролог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, хирург, гинеколог, стоматолог и уролог.

Учреждение оснастят кабинетами рентгенографии, флюорографии, маммографии, компьютерной томографии и УЗИ. В здании предусмотрены лифты, широкие коридоры и специальные санузлы. Рядом обустроена парковка на 20 машиномест, включая места для людей с ограниченными возможностями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.